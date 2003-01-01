Бревенчатая баня горела в вепсском селе в Карелии

В ночь на 30 ноября в Шелтозеро загорелась частная баня.

Сообщение о пожаре в бане на Заречной улице, 39 поступило сегодня, 30 ноября, в 4:54. На место происшествия на автоцистерне выехал дежурный караул местной пожарной части.

— По прибытии в ходе разведки установлено, что горит частная баня размерами 6×4 м открытым пламенем. На тушение был подан пожарный ствол от автоцистерны. Локализация пожара в 05.26. Ликвидация в 07.14, — рассказали в Госкомитете Карелии по безопасности.

Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

