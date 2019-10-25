Брежнева восхитилась сексуальным фото дочери

Соня Киперман привлекла к себе внимание новым откровенным кадром.

Дочь Веры Брежневой похвасталась точеной фигурой в сексуальном купальнике, пишет Cosmopolitan.

Вера Брежнева родила старшую дочь в 19 лет от Виталия Войченко. Соня носит фамилию бывшего мужа матери, бизнесмена Михаила Кипермана. Певица воспитывает от него девятилетнюю дочь Сару.

Соня Киперман унаследовала красоту матери. Звездная дочь делает первые успехи в модельной карьере. В 14 лет она дебютировала на подиуме, а позже представила коллекцию украинского дизайнера на Неделе моды в Нью-Йорке.

"Моя любовь", – отреагировала на снимок Вера Брежнева.