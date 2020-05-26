Бригада медиков обследовала жителей двух поселков Карелии на коронавирус (ФОТО)

Медики мобильной бригады побывали в Беломорском и Медвежьегорском районах Карелии, где жители, возможно, контактировали с заболевшими COVID-19.

Мобильная бригада в составе врача-эпидемиолога и шести медсестер Республиканской инфекционной больницы провели обследование на коронавирус жителей поселков Золотец Беломорского района и Толвуя Медвежьегорского района.





Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в приоритетном порядке были обследованы жители, у которых нельзя исключить контакт с заболевшими пациентами, лица старше 60 лет, а также болеющие ОРВИ. Для забора мазков были организованы подомовые и поквартирные обходы.



Отдельная бригада работала стационарно для жителей, не относящихся к группам риска, пожелавших обследоваться на новую короновирусную инфекцию.



Всего было обследовано 327 человек. Медики благодарны жителям поселков за инициативность и организованность.