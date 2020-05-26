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Бригада медиков обследовала жителей двух поселков Карелии на коронавирус (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 27 Мая 2020
фото: Минздрав Карелии
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Медики мобильной бригады побывали в Беломорском и Медвежьегорском районах Карелии, где жители, возможно, контактировали с заболевшими COVID-19.

Мобильная бригада в составе врача-эпидемиолога и шести медсестер Республиканской инфекционной больницы провели обследование на коронавирус жителей поселков Золотец Беломорского района и Толвуя Медвежьегорского района.



 Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в приоритетном порядке были обследованы жители, у которых нельзя исключить контакт с заболевшими пациентами, лица старше 60 лет, а также болеющие ОРВИ. Для забора мазков были организованы подомовые и поквартирные обходы.

Отдельная бригада работала стационарно для жителей, не относящихся к группам риска, пожелавших обследоваться на новую короновирусную инфекцию.

Всего было обследовано 327 человек. Медики благодарны жителям поселков за инициативность и организованность.

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