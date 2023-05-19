Бригада скорой помощи в Карелии вытащила с того света тяжелого пациента

Медики Пряжинской ЦРБ спасли пенсионера с тяжелым диагнозом, сообщил глава Минздрава Карелии.

Как рассказал на своей странице в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков, 15 мая в скорую помощь поселка Эссойла поступил вызов к мужчине 62 лет с жалобами на низкое артериальное давление и плохое самочувствие в течение суток.



На вызов выехали фельдшеры Любовь Кириллова, Таисия Панфилова и водитель Дмитрий Гусев.



«Во время осмотра пациента фельдшеры выявили опасное жизнеугрожающее состояние - желудочковая тахикардия с критическим снижением артериального давления. Самым эффективным методом лечения этого состояния является электроимпульсная терапия», - сообщил министр.



Бригада скорой помощи ввела пациента в медикаментозный сон и подключила к ИВЛ. После медики успешно провели электроимпульсную терапию.



«Благодаря чему удалось восстановить синусовый ритм сердца с первого же разряда дефибриллятора», - рассказал Охлопков.



По его словам, после пациенту оказали медицинскую помощь в связи с острым инфарктом миокарда. Сейчас мужчину наблюдают в Республиканской больнице им В.А. Баранова.