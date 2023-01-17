Бригада скорой помощи в районе Карелии на Крещение приняла роды на дому

В ночь на Крещенье медики Лахденпохской районной больницы помогли родиться малышу, который поторопился появиться на свет.

Как рассказал на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, в отделение скорой помощи Лахденпохского района в два часа ночи поступило сообщение, что у местной жительницы начались преждевременные роды.

Бригада медиков оперативно выехала к роженице. Родовая деятельность развивалась стремительно, поэтому везти пациентку в акушерское отделение Сортавальской ЦРБ было опасно для матери и будущего малыша. Специалистами принято единственно верное решение — принимать роды самостоятельно.

«В 2.44 часа на свет появился мальчик весом 3100 гр и ростом 49 см. Новорожденного вместе с мамой доставили в Сортавалу, где их уже встречала бригада дежурных специалистов акушерского отделения, которые все время находились на связи с медиками, принимавшими роды. Полное медицинское обследование показало, что младенец и мама в порядке. Сейчас они уже находятся дома», — рассказал Михаил Охлопков.

Министр и врач Михаил Охлопков отмечает, что роды вне родильного отделения, тем более стремительные роды, — случаи не частые, но тоже бывают. И в таких ситуациях все зависит от профессионализма медиков, которым приходится выступать в роли акушеров.

«Старший фельдшер Наталья Андреевна Михеева (на снимке) и фельдшер Татьяна Ивановна Атрощенко с этой ролью успешно справились. Новорожденный малыш стал пятым ребенком в семье жительницы Лахденпохьи», — написал Михаил Охлопков.