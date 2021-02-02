Бригады врачей Республиканской больницы посетят один из районов Карелии

В феврале специалисты Республиканской больницы им. В.А. Баранова проведут приемы в поселках Прионежского района.

Минздрав Карелии опубликовал график выездов врачей Республиканской больницы им. В.А. Баранова в Прионежский район.

Так, 9 февраля во врачебной амбулатории поселка Ладва будут принимать гинеколог, эндокринолог, офтальмолог, кардиолог. 11 февраля во врачебной амбулатории поселка Чална-1 будут работать гинеколог, эндокринолог и отоларинголог. 16 февраля специалисты побывают в фельдшерско-акушерском пункте в поселке Шелтозеро (гинеколог, эндокринолог, педиатр, кардиолог, отоларинголог). Во врачебной амбулатории Новой Вилги прием проведут гинеколог, эндокринолог, отоларинголог 18 февраля. Эти же специалисты 25 февраля будут во врачебной амбулатории поселка Мелиоративный.

Записаться на прием можно в регистратуре врачебной амбулатории.

Ранее сообщалось. мобильные бригады отправились прививать от коронавируса жителей поселков Карелии.