Британский министр покинул пост из-за секс-скандала

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Британский министр по делам малого бизнеса Эндрю Гриффитс ушёл в отставку, после того как стало известно, что он отправлял "угрожающие" сообщения сексуального характера двум девушкам-избирателям.
"Я очень стыжусь своего поведения, которое принесло страдания моей семье, которой я всем обязан, и глубоко смутило премьер-министра и правительство, которым я так горд служить. Я хочу извиниться перед моими избирателями и жителями Бертона, который я имею честь представлять", — говорится в заявлении политика.
Он отмечает, что со временем надеется получить прощение всех, кого он так подвёл, и согласен на расследование инцидента, пишет "Лайф" со ссылкой на Mirror.
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