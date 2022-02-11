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Брошенные автомобили будут убирать с улиц Петрозаводска, как незаконные гаражи

Новости. Общество
07:25, 17 Февраля 2022
фото: читатель Столицы на Онего

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В правила благоустройства внесут изменения, согласно которым владельцев брошенного автохалама обяжут убирать его с улиц и дворов Петрозаводска.

В минувшую среду, 16 февраля, члены Постоянной комиссии по транспортному обслуживанию и Постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Петрозаводского городского совета поддержали проект решения о «брошенных и разукомплектованных автомобилях». Документ был подготовлен Комитетом ЖКХ администрации города, рассказали в Петросовете.

По словам руководителя Комитета ЖКХ Юлии Мизенковой, предложенные изменения предусматривают дополнение Правил благоустройства понятиями брошенный и разукомплектованный автомобиль, что в свою очередь позволит вести учет этих объектов и организовать дальнейшую работу по освобождению от них территории города.

К категории разукомплектованных предлагается относить автомобили, у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (капот, дверь, запор горловин цистерн и т.д.), одно или несколько стекол, колеса, внешние световые приборы, шины, а также сгоревшие машины. Брошенным транспортом предложено считать автомобили, которые не имеют собственника, собственник которого неизвестен, либо он отказался от права собственности на данное ТС.

Проектом нормативно-правого акта также предлагается введение запрета на хранение этих видов транспорта на территориях общего пользования и земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома. При обнаружении указанных категорий транспортных средств на территориях, где их размещение или хранение запрещено, администрация Петрозаводска будет наделена правом проводить мероприятия по освобождению данных земельных участков.

- Вопрос брошенных и разукомплектованных транспортных средств давний и наболевший. Подобные автомобили не только портят эстетический облик города, но и зачастую являются объектами потенциальной террористической угрозы, удобным местом для наркотических закладок, источником пожарной опасности. Дополнительное правовое регулирование поможет создать механизм по принудительному освобождению территории округа от таких транспортных средств, - сказала Юлия Мизинкова.

Председатель Комитета ЖКХ сообщила, что сам порядок, в соответствии с которым администрация будет проводить уборку и утилизацию автохлама, в настоящее время разрабатывается. Он будет похож на нынешнюю работу по демонтажу незаконных гаражей. Предполагается, что процедура будет включать в себя выявление брошенных и разукомплектованных автомобилей (об авто могут сообщать горожане), составление акта о факте их размещения, уведомление собственника о необходимости самостоятельно убрать машину в установленные сроки. Если это не возымеет эффекта, имущество в судебном порядке признают бесхозным, автомобиль переместят на специальную площадку для временного хранения, после чего утилизируют. Планируется также, что перемещение автохлама к месту утилизации и его ликвидация будет производиться за счет внебюджетных средств – силами специализированных организаций, которые будут забирать машины на металлом.

Разработка данных изменений в Правила благоустройства связана с многочисленными обращениями от граждан в Петросовет и администрацию карельской столицы с жалобами на брошенные автомобили. Проект нормативно-правового акта предварительно обсуждался на заседании профильной рабочей группы городского совета 9 декабря, а также был поддержан горожанами на публичных слушаниях в конце прошлого года. Окончательное решение по вопросу депутатский корпус примет на ближайшей сессии 25 декабря.

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Комментарии

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Андрей
2022-02-17 09:08:59
Посмотрим ...если тем,кто убирает и продавать их разрешат,то у нас очистят все улицы,хи,хи....
VladPTZ
2022-02-17 08:44:53
А если хозяин попал в аварию, болеет и пока не имеет финансовой возможности отремонтировать авто.
Или камень прилетел на дороге и выбило стекло , стекло оказалось редкое и у дилера в рф его не было и поиск его мог занять и пол года, с каково фига его должны увозить в металлом с придомовой территории одним из собственником которой я являюсь?
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