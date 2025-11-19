Брошенные машины предложили отправлять на СВО в Петрозаводске

С инициативой выступила председатель Петросовета Надежда Дейзис.
Стоящие на улицах Петрозаводска бесхозные и разбитые автомобили предлагают направить в зону специальной военной операции. Об этом рассказала председатель Петросовета Надежда Дрейзис. С инициативой она выступила после общения с карельскими вололнтёрами, которые восстанавливают и передают на фронт старые авто.
— На улицах города стоят сотни бесхозных и разбитых машин, на которые жалуются горожане. Они портят вид и занимают место, а могут послужить стране. Предлагаю разработать процедуру их передачи в зону специальной военной операции. Ведь сегодня на фронте есть потребность в автомобилях и запчастях, — считает Надежда Дрейзис.
Председатель Петросовета отметила, что переброска личного состава, подвоз боеприпасов и эвакуация раненых в условиях современных маневренных боевых действий требуют высокой скорости и незаметности. Поэтому военные предпочитают лёгкую и быструю технику. Также Надежда Дрейзис рассказала, что в Петрозаводске уже есть процедура, позволяющая передавать бесхозные автомобили в собственность города.
— В нашем городе запрещено хранение бесхозных и разукомплектованных авто. Два года назад мы внедрили процедуру, которая позволяет передавать такие автомобили в муниципальную собственность. Сегодня она активно работает, — подчеркнула Надежда Дрейзис.
Жителей Петрозаводска Надежда Дрейзис призвала сообщать о заброшенных и разбитых машинах. Рассказать о них можно с помощью электронной почты sekretarumk@petrozavodsk-mo.ru, указав адрес, марку, госномер или VIN.
На личной странице в социальной сети Председатель Петросовета выразила надежду на то, что утверждение процедуры не будет долгим и машины помогут нашим бойцам. Также она считает, что после успешной реализации инициативы этот опыт могут перенять и другие муниципальные образования.