Брошенный дом сгорел дотла в поселке на севере Карелии

В ночь на 16 октября пожар полахыл в жилом строении в Беломорском районе республики.
Сегодня ночью спасатели узнали о пожаре в частном брошенном доме на улице Антикайнена в поселке Сосновец.
К месту происшествия отправили две пожарные части, сообщили беломорские огнеборцы.
К моменту прибытия брандмейстеров здание было охвачено огнем полностью, возникла угроза распространения пожара на соседние строения.
В результате дом выгорел полностью, но возгорание удалось локализовать. Причина и виновные устанавливаются, пострадавших нет.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание