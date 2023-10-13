Брошенный дом сгорел дотла в поселке на севере Карелии

В ночь на 16 октября пожар полахыл в жилом строении в Беломорском районе республики.

Сегодня ночью спасатели узнали о пожаре в частном брошенном доме на улице Антикайнена в поселке Сосновец.



К месту происшествия отправили две пожарные части, сообщили беломорские огнеборцы.



К моменту прибытия брандмейстеров здание было охвачено огнем полностью, возникла угроза распространения пожара на соседние строения.



В результате дом выгорел полностью, но возгорание удалось локализовать. Причина и виновные устанавливаются, пострадавших нет.











