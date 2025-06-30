Брошенный на трассе под Медвежьегорском той-терьер нашёл новых хозяев

Несмотря на пережитый стресс, пёсик обрёл семью.

Крохотный той-терьер Мартин, оставленный нерадивыми хозяевами на оживлённой трассе под Медвежьегорском, обрёл новую семью, сообщили в КРОО «Право на жизнь».

— Есть испытательный срок. В ближайшее время малыш будет обследован у ветеринаров на предмет проблем со здоровьем, — рассказали там.

Ранее в организации писали, что собаку привезла неравнодушная женщина, обнаружившая её в переноске прямо возле автомагистрали. То есть животное просто оставили около дороги с запиской, в которой значилось его имя. Волонтёры были шокированы жестокостью поступка прежних хозяев малыша.

Несмотря на пережитый стресс, пёсик доверился забравшим его людям и вместе с ними отправился в свой новый дом.

Недавно нам также стало известно, что возле разрушенного сарая в селе Святозере Пряжинского района на цепи сидит пёс, оставшийся совершенно один после смерти хозяина. Животному грозит гибель от голода или растерзание волками.