«Бросили обломки плит и пару досок с гвоздями»: в Петрозаводске организовали проход по разбитой улице

На улице Беломорской, разбитой спецтехникой, пешеходы по-прежнему утопают в грязи.

Недавно петрозаводчане пожаловались на состояние участка улицы Беломорская, в районе которой идет прокладка инженерных сетей. Пешеходы остались без тротуара и просили местные власти организовать проход по всей улице, так как из-за ремонтных работ дорога разбита, засыпана песком и становится не проходимой из-за грязи.

На обращения горожан откликнулись. Но результат их не порадовал.

«Итог — кинули на небольшом участке обломки плит и пару досок с гвоздями. Неужели нельзя сделать нормальный настил? И сделать на протяжении всей дороги, а не на маленьком участке. Повторюсь, на тротуарах проложили трубы, люди вынуждены ходить по проезжей части, которую превратили в песочницу, засыпав песком. На следующей неделе будет плюсовая температура, опять утонем в грязи», — пишут петрозаводчане в паблике «Подслушано в ПТЗ».