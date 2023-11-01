«Будем помнить», — двое жителей Петрозаводска погибли на спецоперации

Погибли участники СВО Александр Виноградов и Артем Таланов.
О гибели двоиз земляков сообщила на своей странице в соцсети врио мэра Петрозаводска Инна Колыхматова.
Погибли стрелок-радиотелефонист Александр Михайлович Виноградов и стрелок-санитар Артем Борисович Таланов.
"Наши земляки, петрозаводчане. Погибли в ходе специальной военной операции", - рассказала исполняющая обязанности главы карельской столицы.
От города и горожан Инна Колыхматова принесла родным, близким, друзьям и боевым товарищам Александра и Артема глубокие соболезнования.
«Будем помнить. Вечная слава героям!» — написала врио мэра в сети.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание