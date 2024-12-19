«Будем помогать, чем сможем»: владелец самосвала-убийцы не связался с матерями погибших молодых людей спустя десять дней после страшного ДТП в Петрозаводске

Корреспондент «Столицы на Онего» выяснил подробности у крестной матери погибшего Артура Уварова.

Директор компании «НОРД-ТРАНС АВТО» Владимир Михайловский не связался с родителями погибших 9 декабря молодых людей. Мужчина обещал помочь и поддержать семьи погибших и пострадавших в ДТП, чем сможет. Об этом нашему изданию сообщила крестная Артура Уварова — Марина.

Марина психиатр и поддерживает, как может родственников погибших Артура — ему было 18 лет, Дани и Матвея — им было по 20 лет. Молодые люди трагически погибли, попав под колеса самосвала, которым управлял нетрезвый водитель. По словам женщины, она сама связалась с нашей редакцией от имени матерей, которые сейчас находятся в тяжелом психологическом состоянии.

Ранее мы писали о том, что Госавтоинспекция Петрозаводска обратилась к очевидцам произошедшего с просьбой откликнуться. Смертельное ДТП случилось у дома № 31 на улице Ключевая. Грузовик столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Passat, который двигался во встречном направлении. В результате аварии погибли трое молодых человек.