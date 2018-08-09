О том, к чему приведет предлагаемая правительством пенсионная реформа и как сделать ее менее беспощадной, рассуждали на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.

На заседании среди прочего чиновникам были заданы вопросы, касающиеся отдельных отраслей. Так, председатель рескома работников госучреждений Ирина Титова поинтересовалась, не будут ли ущемлены в правах карельские пожарные и спасатели (которые находятся на балансе республиканского бюджета, но при этом выполняют ту же работу, что спасатели МЧС) по сравнению с МЧСовцами. Ведь в возрасте около 60 лет, когда человек еще не на пенсии и вынужден работать, нелегко справляться с пожарными рукавами и преодолевать опасные препятствия.

Как сообщила председатель рескома работников образования Евгения Макарова, отраслевой профсоюз обобщил результаты всех митингов и пикетов, прошедших против повышение пенсионного возраста, и направил в разные инстанции, вплоть до президента, обоснованное предложение и экспертное заключение с требованием ввести мораторий на изменение льгот по выходу на пенсию педагогических работников.

Председатель территориального отделения Роспрофжел Нелли Погодина напомнила об инициативе организации выплачивать северные выплаты и надбавки молодежи с первого дня работы, поскольку молодые кадры не задерживаются в Карелии. Также она согласилась с предложением разработать комплексную программу пенсионной реформы, касающуюся разных сфер жизни.

Со стороны работодателей конкретных предложений, за исключением введения дополнительного дня отдыха для работников на прохождение диспансеризации не прозвучало. Замдиректора по персоналу ООО "Стройинвест КСМ" согласилась с мнением, что проблема комплексная, и решать ее надо "точечно и проектно". "Не зря ли мы провели здесь полтора часа, - спросила она. – Будет ли обраточка?".

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