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Будет ли вход на территорию Воттоваары платным?

Новости. Общество
13:30, 06 Февраля 2022
фото: © Дирекция особо охраняемых природных территорий / ВК

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Власти Карелии планируют вложить 34,8 млн рублей в обустройство и охрану памятника природы— горы Воттоваара.

В конце 2021 года власти республики отменили аукцион на право аренды земельных участков вблизи горы Воттоваара и увеличили площадь особо охраняемой природной территории на 3 километра. В государственной «Дирекции особо охраняемых природных территорий» решили создать отдельное структурное подразделение, которое будет заниматься обустройством и охраной памятника природы.

«Понятно, что гора представляет определенный бизнес-интерес. Кому-то сегодня как кость в горле, что туда придет государственная система контроля. Но если система государственного контроля туда не придет… горы не будут через пять лет, а может и раньше», — сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на недавнем совещании правительства, посвященном вопросам социально-экономического развития Муезерского района.

Один из основных вопросов связан с тем, как доставлять туристов на гору, расположенную в 30 километрах от ближайшей автодороги. По оценке Минприроды, строительство новой дороги обойдется в сумму около 1 млрд рублей, поэтому рассматриваются другие варианты, в том числе, доставка туристов вездеходами.

Вопрос, который пока остается за рамками публичных дискуссий о судьбе Воттоваары — будет ли вход на ее территорию платным.  И если да, то для кого — только для туристов, или для местных жителей тоже.  Когда обсуждалась возможность передачи памятника в аренду бизнесу, руководство Минприроды уверяло, что организация, выигравшая аукцион, плату за посещение горы взимать не будет, компания сможет только предлагать дополнительные туристические услуги.  Теперь, когда решено оставить памятник в государственной собственности, от властей ждут ответа на этот вопрос.

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