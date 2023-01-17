Будете ли вы соблюдать Великий пост? (ОПРОС)

Сегодня, 27 февраля, начался 40-дневный Великий пост. Вы будете его соблюдать?

В этом году Великий пост начался 27 февраля и завершится 15 апреля – 40 дней воздержания от животной и молочной пищи, от секса и алкоголя, от плохих мыслей, поступков и сквернословия.

Будете ли вы соблюдать Великий пост?

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