Будете ли вы соблюдать Великий пост? (ОПРОС)

Сегодня, 27 февраля, начался 40-дневный Великий пост. Вы будете его соблюдать?
В этом году Великий пост начался 27 февраля и завершится 15 апреля – 40 дней воздержания от животной и молочной пищи, от секса и алкоголя, от плохих мыслей, поступков и сквернословия.
Будете ли вы соблюдать Великий пост?
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