«Будьте людьми!»: неизвестные обокрали кладбище в городе бумажников Карелии

Власти Сегежского района рассказали о краже с особым цинизмом.

Как на своей странице в соцсети сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева, на днях с городского кладбища украли две кубовые бочки для воды.



«Бочки были наполнены, но простояли всего несколько дней, — сообщила чиновница. — Я не знаю, какие люди должны быть, чтобы украсть емкости с кладбища. Жители обращаются — воды на кладбище нет, а она нужна для полива цветов».



Глава администрации попросила откликнуться очевидцев происшествия и позвонить либо в администрацию, либо в правоохранительные органы.



«Также хочу обратиться к похитителям — верните бочки на место, будьте людьми!» — написала Марина Гусева.