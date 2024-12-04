«Будьте внимательны»: неадекватный мужчина избил женщину в расширенном центре Петрозаводска

Горожанка уцелела благодаря защите молодого человека, который проходил мимо и вступился за нее.

Жительница Петрозаводска пострадала от побоев неизвестного мужчины в Первомайском районе. Об этом потерпевшая сообщила в паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск.

По информации горожанки, инцидент случился ночью на улице Мурманская.

«Хочу предостеречь женскую половину нашего общества, будьте внимательны, находясь в позднее время на улице. Сегодня ночью, когда я выгуливала собаку на ул. Мурманской, на меня напал молодой человек. Он был нетрезв, нецензурно выражался, потом перешел к рукоприкладству, ударил по голове. Преследовал, когда я пыталась уйти, был абсолютно неадекватным, угрожал убийством. Я звала на помощь, это было вблизи жилых домов, никто не откликнулся», — сообщила женщина.

По счастливой случайности мимо проходил другой молодой человек, который заступился за женщину и проводил ее домой. Потерпевшая подала заявление в полицию. Следы побоев зафиксировали. Преступника разыскивают в настоящий момент. Однако горожан предупредили быть осторожными, чтобы не стать жертвой злодея.

Ранее писали о том, что неизвестный мужчина на Древлянке кинул петарду под колеса машины, которую чистила от снега горожанка. Произошел взрыв и женщина сильно напугалась.