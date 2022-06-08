«Будущие чемпионы России» привезли в Петрозаводск «золото» и «серебро»

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска завоевали «золото» и «серебро» на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Ярославле.

Как сообщается в паблике «Петрозаводск спортивный», 25 и 26 июня в Ярославле проходили всероссийские соревнования «Будущие чемпионы России» по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из 22 регионов страны.

Легкоатлеты спортивной школы № 3 Петрозаводска отстаивали честь республики. Мария Попченко стала первой в беге на 100 метров с барьерами с результатом 14,47 секунды. Роман Щукин завоевал «серебро» в беге на 1500 метров. Тренирует спортсменов Елена Писарек.

В шаге от пьедестала остановилась Эвелина Бочинская, в беге на 300 метров с барьерами, тренирует девушку Александр Кишкин.

Руслана Донехно прошла в финал бега на 200 метров и в итоге заняла 6 место. Спортсменка тренируется у Елены Писарек.