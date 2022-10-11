Будущие инженеры из Карелии могут представить свои идеи на всероссийском конкурсе

Студенты, став участниками конкурса, могут получить предложения о работе от лидеров российской промышленности.

Стартовал прием заявок на участие отборочном этапе VII Всероссийского инженерного конкурса. Принять участие в нем могут студенты выпускных курсов бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.



Чтобы подать заявку на участие, достаточно представить свою выпускную квалификационную работу или проект по одному из 24 направлений, полный список которых можно найти по ссылке https://vk.com/wall-207290405_471. А заявки на участие принимаются «ВКонтакте» (https://vk.cc/c6Quu5) и «Одноклассниках» (https://ok.me/J7U61)



Участники конкурса могут претендовать на предложения о работе от лидеров российской промышленности, преимущество при поступлении на следующий уровень образования, поддержку от партнеров конкурса, индивидуальные консультации с экспертами и участие в тренингах и деловых программах.



Всю дополнительную информацию можно получить по телефону +74957855525 или в специальном телеграм-чате(https://t.me/vikrf_newchat).



Зарегистрироваться и подать заявку на участие можно в личном кабинете до 1 декабря на официальном сайте(https://portal.vikrf.ru/register) конкурса.