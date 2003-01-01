Будущих родителей в России начнут проверять на наличие генетических заболеваний

Пары, планирующие беременность, будут проходить предварительное генетическое тестирование.

В правительстве РФ предложили разработать и внедрить программу молекулярно-генетического скрининга россиян, планирующих беременность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утверждённый кабмином план.

Такое тестирование даст возможность определить у будущих родителей наличие скрытых патогенных вариантов гена и заранее оценить риски рождения ребёнка с наследственными заболеваниями.

Ответственным за реализацию этой инициативы назначено федеральное Министерство здравоохранения. В текущем году ведомство должно будет подготовить предложения для расширения неонатального скрининга в стране и предоставить итоговый отчёт перед правительством.

Напомним, с 1 января 2023 года для новорождённых детей в Карелии проводится неонатальный скрининг на выявление 36 генетических заболеваний. Младенцы обследуются в лаборатории медико-генетической консультации Республиканской больницы имени В. А. Баранова и Санкт-Петербургском диагностическом (медико-генетическом) центре.