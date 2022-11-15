Будущих скульпторов «Гипербореи» обучат в специальной школе в Петрозаводске

В преддверии зимнего фестиваля «Гиперборея» в Петрозаводске начнет работу школа скульпторов.
В Петрозаводске появится «Школа скульпторов «60 параллель». В рамках этого проекта в следующем году в столице Карелии пройдут мастер-классы по различным видам скульптуры, в том числе и ледяной.
Школа начнет работу в рамках международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2023». Работы учеников покажут на площадках фестиваля. Кроме того, молодежь будет постигать мастерство каменной скульптуры в Долине зайцев, а школьники поработают с полимерной глиной.
Также для всех желающих будут доступны видеоролики об изготовлении ледовых, глиняных, деревянных скульптур, которые организаторы запишут с участием известных карельских мастеров, сообщили в мэрии Петрозаводска.
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