Будущих звезд балета в Петрозаводске ищет Академия танца Бориса Эйфмана

Академия танца Бориса Эйфмана проведет отбор учащихся среди детей в Карелии.

К просмотру приглашаются дети от 8-17 лет из Петрозаводска и республики Карелии, рассказали в Музыкальном театре. Оцениваться будут внешние и физические данные ребенка. Отобранных кандидатов пригласят на вступительные экзамены в Санкт-Петербург.

— Мы уверены, что среди детей Карелии есть будущие звёзды балета, чей потенциал достоин раскрыться в стенах прославленной Академии танца Бориса Эйфмана, — пишут организаторы конкурсного просмотра.

По окончании обучения выдается диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании. Выпускники Академии работают в лучших театрах страны: Театре балета Бориса Эйфмана, Большом театре, Мариинском театре и других ведущих театрах России.

Просмотр будет проходить на базе Детской балетной студии Музыкального театра (зал студии в гостинице «Маски») 4 октября с 10:30 до 13:00.