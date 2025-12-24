РЕКЛАМА
Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?
25 декабря, 12:24 Статьи
Обществоведение
«Не сидеть за столом круглые сутки»: петрозаводский врач рассказала, как пережить новогодние праздники без вреда для здоровья
24 декабря, 22:00 Статьи
Тема недели
«Нам важно слышать горожан»: Инна Колыхматова подвела итоги года
24 декабря, 16:13 Статьи
Новости

Назван средний возраст рождения ребенка в России

21:02

Будущий год официально объявлен Годом единства народов России

20:02

Продажи елок выросли в этом году в несколько раз

19:32

Google разрешил пользователям Gmail менять адрес электронной почты

19:02

Новая партия мусоровозов прибыла в Петрозаводск

18:32

Обвиняемому в совершении смертельного ДТП петрозаводчанину продлили арест

17:56

В новогодние праздники в России могут потеряться более 7000 домашних животных

17:41

Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

17:37

В России зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы

17:17

Снег и порывистый ветер обрушатся на Карелию 26 декабря

17:01

Горнолыжники Карелии вышли в финал Спартакиады России

16:47

Почти половина работающих россиян испытывает симптомы эмоционального выгорания

16:32

Польша перестанет признавать российские загранпаспорта старого образца

16:22

В школах Петрозаводска учат распознавать признаки опасного поведения подростков

16:11

Карелия вышла из «красной зоны» по обеспеченности мусорными контейнерами

16:01

На водоёмах Карелии в 2025 году погибло 50 человек

15:55

Открыто летнее расписание авиарейсов из Петрозаводска в Махачкалу

15:43

Стала известна причина смерти народной артистки России Веры Алентовой

15:33

В список жизненно важных лекарств добавили восемь новых препаратов

15:23

Судебный примиритель помог супругам поделить совместно нажитое имущество в Карелии

15:10

Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

14:46

В Петрозаводске опубликовали график продаж и стоимость проездных билетов

14:32

Первый «сухарь» и победа над командой «Золотого дивизиона»: «Динамо-Карелия» подвела итоги года

14:16

Женщина не смогла передать мошенникам 2 млн рублей из-за технической ошибки в банке

14:02

Почему умные системы для дома не могут быть бесплатными?

13:57

Рекордное количество аварийных домов снесли в Петрозаводске в 2025 году

13:48

«Чистая самодеятельность!»: в шуйской школе поставили новогоднюю сказку

13:38

В Карелии хозяйка попавшей под машину собаки выплатит солидную компенсацию

13:31

Новую часовню освятят в Питкярантском округе

13:16

Молодая женщина попала под колёса авто на Древлянке

13:03

33-летняя петрозаводчанка попала под машину

12:47

В Петрозаводске объявили набор на курсы водителей троллейбусов с будущим трудоустройством и хорошей зарплатой

12:32

Легковой автомобиль съехал в кювет под Петрозаводском

12:23

Карельское приложение для сбора ягод завоевало престижную премию

12:05

Водитель сбил пенсионерку и скрылся с места ДТП в Сортавале

11:43

Умерла соосновательница РЕН-ТВ Ирена Лесневская

11:28

Католики Карелии отмечают Рождество

11:16

Новорождённый ребёнок попал в больницу после аварии в Пряжинском районе

11:05

Матвиенко поддержала предложение сенатора от Карелии по обсуждению вопросов рыбной отрасли

10:56

Автовокзал Петрозаводска запускает дополнительные рейсы к Новому году

10:41

В Петрозаводске в ТРЦ «Тетрис» пройдут встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой

10:22

«Полностью вернулся в себя»: Пострадавший от укуса клеща Сева из Карелии уже играет в шахматы и шутит

10:07

В возрождающемся храме в Вехручье пройдет богослужение

09:47

В Карелии 25-летняя экс-директор магазина осуждена за фиктивные возвраты товара

09:31

В Петрозаводске десятки домов останутся без холодной воды

08:58

Скончался рабочий, получивший травмы на строительстве газопровода в Приладожье

08:39

Финляндия вооружила свои истребители «самыми совершенными» американскими ракетами

08:20

Актёр Пэт Финн, известный по роли в сериале «Друзья», умер в 60 лет после борьбы с раком

08:00

Гражданин США получил российский паспорт в Карелии

07:40

В Карелии модернизируют сибиреязвенные захоронения

07:20

В Суоярви зажгли новые фонари на ключевых дорогах

07:00

Ученые доказали, что сыр снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на содержание жира

06:40

Учёные из Сеченовского Университета совершили прорыв в лечении рака

00:10

Сильные морозы до -55°C прогнозируются в ряде регионов России

23:30

За год из «Почты России» уволились около 40 тысяч человек

22:30

Главные новости, которые вы могли пропустить

22:20

Главный врач петрозаводской поликлиники дала рецепт здоровых каникул

22:11

Спортсмены Петрозаводска привезли 11 медалей с межрегиональных соревнований по муайтай

21:30

Вице-премьер Олег Ермолаев подвел итоги года и назвал главное событие года в Карелии

20:25

Российский самолет «Байкал» с отечественным двигателем совершил первый полет

20:02

Движение транспорта перекроют в центре Петрозаводска

19:32

Роскачество нашло в готовом холодце кишечную палочку и стафилококк

19:02

Комиссия Минздрава выявила многомиллионный перерасход по заработной плате в больнице Костомукши

18:29

Прокуратура через суд заставила возместить расходы инвалиду за жизненно важные лекарства

18:02

Элиссан Шандалович оценил возможности нового кадрового центра в Медвежьегорске

17:30

Дожди и потепление до +5°С вернутся в Карелию 25 декабря

17:17

Игорь Зубарев: Сенаторы всегда готовы помогать президенту в обеспечении национальных целей развития

17:09

Погасить налоговую задолженность безопаснее в электронных сервисах

17:00

На пожаре в Муезерском районе погиб мужчина

16:48

В Медвежьегорске открыли новый кадровый центр «Работа России»

16:45

Студент из Петрозаводска признан лучшим спортсменом СЗФО по самбо в 2025 году

16:32

Инна Колыхматова рассказала, что было самым важным в Петрозаводске в уходящем году

16:21

Россиянам рассказали, сколько мандаринов можно съедать за один день

16:02

Открытие лыжного сезона на Кургане пройдет 29 декабря

15:48

Каждый третий россиянин готов работать в новогодние праздники из-за денег

15:22

Уроженец Карелии посмертно награждён Орденом Мужества

15:00

Исполняющий обязанности министра строительства официально стал руководителем ведомства

14:44

4 новых мусоровоза выехали в Петрозаводск из Смоленска

14:34

Названа причина аварии на магистральной линии в Карелии

14:12

2025 год побил 10-летний рекорд по магнитным бурям

13:49

Исторический дом «Титаник» в Карелии демонтировали

13:32

Опубликован график выдачи проездных билетов для детей участников СВО на 2026 год

13:16

От пересдачи ЕГЭ до контроля мигрантов: «Новые люди» рассказали, что полезного сделали для Карелии

13:07

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе уступила «Динамо» СПб

13:01

Опубликован график работы библиотек Петрозаводска на новогодних праздниках

12:44

ФОК, бассейн и лыжную базу в Суоярви закрыли из-за сообщения о минировании

12:31

Следователи проводят проверку по факту травмирования мужчин на строительстве газопровода в Приладожье

12:19

В Карелии более 800 семей стали многодетными в 2025 году

12:06

С начала года служба занятости трудоустроила каждого второго обратившегося за помощью участника СВО и члена их семей

12:00

Новогодний фильм режиссера из Карелии покажут в российских кинотеатрах

11:31

В России значительно выросли штрафы за навязывание дополнительных услуг

11:17

Компания «КСМ» приступила к строительству жилого дома под расселение в Суоярви

11:10

Три человека пострадали в утренней аварии на трассе в Суоярви

10:56

«Ключи от шлагбаума» стоили 64-летнему петрозаводчанину 650 тысяч

10:48

В Сортавала усилили сеть LTE к Новому году

10:40

В Карелии впервые провели операцию по удалению камня из почки через крошечный прокол

10:34

Стало известно состояние рабочего, получившего открытую черепно-мозговую травму на производстве в Карелии

10:26

В Москве два сотрудника ДПС погибли после подрыва служебного автомобиля

10:18

Глава Минприроды Карелии Янина Свидская пообещала выполнить мечту семилетней Лилии из Заозерья

10:10

В Шуе в Прионежье ввели в эксплуатацию канализационно-очистную станцию

10:02

Кинологи в Петрозаводске передали щенков бельгийской овчарки в новый дом и на службу в Мордовию

09:33

Назначен новый иcполняющий обязанности главы Медвежьегорского округа

09:01

Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре пяти популярных марок

08:39

В Госдуме назвали условия для блокировки Telegram в России

08:24

Новое мощное оборудование представили в петрозаводской поликлинике № 1

08:03

В Карелии могут увеличить количество остановок для поездов дальнего следования

07:42

Двойной рост пенсий ждёт россиян в 2026 году

07:23

В России рассматривают снятие запрета на добычу краснокнижного онежского лосося

07:01

Душителя молодой девушки из Петрозаводска заключили под стражу на два месяца

06:43

В Карелии наступит последняя в 2025 году оттепель

00:14
Будущий год официально объявлен Годом единства народов России
Сегодня 20:02 Общество
2026 год станет годом единства народов России. Указ подписал президент Владимир Путин.

О подписании указа глава государства рассказал на итоговом заседании Государственного Совета, которое проходило сегодня, 25 декабря. Оно посвящено вопросам подготовки кадров для экономики.

Тему для 2026 года предложил во время заседания Совета по межнациональным отношениям в ноябре атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Путин тогда идею поддержал.

Добавим, что с 2007 года президент России посвящает следующий год той или иной теме для привлечения к ней общественного внимания. Так, 2007 год был назван годом русского языка. Подчеркивалась важная роль русского языка «в укреплении российской государственности, дружбы и сотрудничества между народами, в развитии отечественной культуры, науки и образования».

2008 год — Год семьи
2009 год — Год молодежи
2010 год — Год учителя
2011 год — Год российской космонавтики
2012 год — Год российской истории
2013 год — Год охраны окружающей среды
2014 год — Год культуры
2015 год — Год литературы
2016 год — Год российского кино
2017 год — Год особо охраняемых природных территорий и Год экологии
2018 год — Год добровольца (волонтера)
2019 год — Год театра
2020 год — Год памяти и славы
2021 год — Год науки и технологий
2022 год — Год культурного наследия народов России
2023 год — Год педагога и наставника
2024 год — Год семьи (повторно).
2025 год — Год защитника Отечества

 

