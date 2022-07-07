Будущую парковку на 70 мест у Перинатального центра в Петрозаводске заасфальтируют (ФОТО)

Глава Карелии побывал на строительстве новой парковки на Лесном проспекте.
Глава Карелии Артур Парфенчиков побывал на участке возле Перинатального центра Карелии, где планируется сделать парковку для автомобилей.
«Было много обращений: люди писали, что припарковать машину негде. Сегодня обсудили ситуацию с главой города Владимиром Любарским. Решение нашли — парковка на 70 мест будет между Лесным проспектом и медучреждением», — написал глава региона на своей странице в соцсети.
Как отметил Артур Парфенчиков, несмотря на то, что изначально парковка планировалась с щебеночным покрытием, в итоге решено было ее заасфалььтировать.
«С деньгами городу поможем — поручил выделить средства из резервного фонда правительства республики», — отметил Глава Карелии.
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