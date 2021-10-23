«Будут справки покупать»: Путин высказался об обязательной вакцинации от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса, так как любую «обязательность» можно обойти.

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на заседании международного клуба «Валдай».

«В соответствии с действующим законом региональные власти имеют право вводить обязательную вакцинацию в связи с ростом эпидемии по рекомендации главных санитарных врачей по отдельным категориям граждан. Это у нас и происходит. Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать», — сказал Путин.

Он напомнил, что вакцинация от коронавируса не внесена в общенациональный календарь прививок, поэтому она не является обязательной. По мнению президента, необходимо не навязывать вакцинацию, а убеждать людей, что прививка лучше болезни.

«Любые навязанные решения обходятся достаточно легко. Известная фраза, что над законами думают сотни и тысячи людей, а над тем, как их обойти, думают миллионы. И они, как правило, выигрывают. Поэтому, мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать, убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь, — сказал глава государства. — Есть только два варианта развития событий почти для каждого человека — или переболеть, или вакцинироваться. И между струйками дождя проскользнуть не удастся».