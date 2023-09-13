Будут судить агрессора из Прионежья, который жестоко избил сожительницу и грозился убить

Жителя Прионежского района обвиняют в преступлениях против личности.

В полиции Прионежского района завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Он, будучи подвергнутым административному наказанию, избил сожительницу и угрожал ей убийством.

Как установили дознаватели, в мае текущего года обвиняемый отмечал день рождения и разозлился, что рядом не было его сожительницы. Он встретил женщину у подъезда и толкнул. Она упала на асфальт и оцарапала лицо.

Спустя месяц ситуация повторилась - мужчина проявил агрессию по отношению к сожительнице, когда не смог открыть ключом входную дверь. Он схватил женщину за волосы, а когда она упала, стал избивать руками и ногами. Когда избивал, грозился убить женщину. Она испугалась. В какой-то момент ей удалось выбежать из квартиры и спрятаться во дворе. Потом она вызвала полицию.

Обвиняемый полностью признал вину.

Уголовное дело направили в суд, сообщилии в пресс-службе МВД Карелии.