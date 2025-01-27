Будут судить петрозаводчанку, ударом ножа отправившую мужа на больничную койку

Суд состоится, несмотря на то, что женщина раскаялась и помирилась с мужем.

В полиции Петрозаводска завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летней горожанки. Женщину обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Как установили дознаватели, обвиняемая совершила преступление дома. В тот день они вместе с супругом распивали спиртное и в какой-то момент поссорились. В разгар ссоры разъяренная женщина схватила со стола нож и ударила им мужа в область колена. Из раны пошла кровь, женщина испугалась и вызвала «скорую». Пострадавшего госпитализировали, о ножевом ранении медики незамедлительно сообщили в полицию.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Несмотря на то, что с супругом она примирилась, за содеянное женщине придется ответить перед законом.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, рассказали в МВД Карелии.