Будут судить водителя грузовика, насмерть сбившего ребенка на «зебре» в Олонецком районе

Двенадцатилетнюю девочку госпитализировали в больницу, где она скончалась от полученных травм.

В Следкоме Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Следствие установило, что в сентябре прошлого года обвиняемый за рулем грузовика ехал по улице Комсомольской в Олонце и сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку.

В результате ДТП девочка получила черепно-мозговую травму, переломы шейных позвонков, ссадины и ушибы. Ее госпитализировали в районную больницу, где она скончалась от полученных травм.

В связи с обращением матери девочки по ходатайству следователя Следкома Карелии прокурор изъял уголовное дело из производства территориального отдела полиции.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следкома Карелии.

Ранее мы рассказывали о том, что мама девочки обратилась в редакцию «Столицы на Онего» с просьбой помочь найти свидетелей дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла ее 12-летняя дочь.

Напомним, ДТП произошло 13 сентября прошлого года, около 16.00, на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Комсомольская и Школьная в Олонце.