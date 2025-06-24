В ДТП на севере Карелии пострадал водитель и двое пассажиров автомобиля «УАЗ».

60-летний водитель и двое пассажиров автомобиля «УАЗ» получили травмы в ДТП, произошедшем на трассе в Лоухском районе Карелии. Об этом сообщили в Госавтоинспекции республики.

— На 6 километре автодороги «Чупа — Плотина — Чкаловский» водитель 1965 года рождения, управляя «буханкой» с прицепом, не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства, — рассказали там.

Ранее стало известно, что в городе Сортавала «легковушка» сбила водителя питбайка, движущегося по встречному направлению.