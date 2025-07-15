Бухгалтер карельской компании представила суду фиктивные документы, чтобы не платить работнику

Дело о фальсификации доказательств в отношении бухгалтера из Суоярви, поступило в суд.

51-летнюю жительницу Суоряви обвиняют в фальсификации доказательств. В суде в защиту прав работника она использовала фиктивные документы, рассказали в Прокуратуре Карелии.

Установлено, что обвиняемая, будучи бухгалтером на коммерческом предприятии, принимала участие в судебном заседании по иску прокурора в интересах работника. Последнему недоплатили зарплату.

— По данным следствия, в июле 2024 года обвиняемая, достоверно зная, что одной из работниц ИП не выплачена заработная плата и иные выплаты, предоставила в ходе судебного заседания платежные ведомости о якобы произведенном расчете с сотрудницей с целью уменьшить исковые требования на сумму более 74 тысяч рублей. При этом документы имели явные следы исправлений и изменений, — рассказали в Следкоме Карелии.

Несмотря на доводы ответчика, судом установлен факт трудовых отношений между работницей и индивидуальным предпринимателем. В интересах женщины взыскано более 317 тысяч рублей. Факт фальсификации доказательств по гражданскому делу выявлен при проведении прокурорской проверки. В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в совершенном преступлении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.