Бухгалтер предприятия в Карелии оштрафована за нарушение прав несовершеннолетних детей

В Пряжинском районе бухгалтера предприятия оштрафовали на 75 тысяч рублей за то, что она не удерживала с алиментщиков доходы в пользу их детей, чем нарушила права несовершеннолетних, сообщили в УФССП Карелии.

В социально значимом предприятии Пряжинского района, которое часто предоставляет работу гражданам, не имеющим профессионального образования, специальных знаний и умений, официально трудоустроено большое количество должников по алиментам.

Выплачивая должникам заработную плату, бухгалтерия предприятия обязана своевременно производить удержания и перечисления денежных средств взыскателям, а в случае увольнения, сообщать соответствующим образом о данном факте судебному приставу-исполнителю.

В январе-феврале 2022 года судебный пристав по Пряжинскому району провела проверку бухгалтерии предприятия на предмет правильности и своевременности удержания денег из доходов должников. По результатам проверки были выявлены нарушения, допущенные главным бухгалтером предприятия, что повлекло нарушение прав сторон исполнительного производства, а главным образом — несовершеннолетних детей.

В феврале судебный пристав составила пять административных материалов. Административные дела рассмотрел старший судебный пристав по Пряжинскому району и назначил бухгалтеру наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей по каждому административному делу, в общей сумме 75 тысяч рублей.

Права сторон исполнительного производства и их детей на своевременное и правильное перечисление и получение денежных средств восстановлены. По словам приставов, нелишней оказалась и разъяснительная беседа с бухгалтером предприятия по недопущению впредь подобных нарушений.