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Буйный посетитель магазина в Карелии обматерил полицейского

Новости. Криминал
12:25, 06 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов
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Мужчине грозит до одного года исправительных работ, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 2019 года сотрудники полиции прибыли в магазин в Кондопоге, где пьяный 41-летний мужчина раскидал товар с прилавка и ругался с работниками торговли.

Злоумышленник проигнорировал требования сотрудников полиции, а затем обматерил одного из них.

Уголовное дело направлено в суд.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до одного года.

Ранее пьяная автоледи в Петрозаводске обматерила сотрудников ГИБДД.

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