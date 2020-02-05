Буйный посетитель магазина в Карелии обматерил полицейского

Мужчине грозит до одного года исправительных работ, сообщили в Следкоме Карелии.

В ноябре 2019 года сотрудники полиции прибыли в магазин в Кондопоге, где пьяный 41-летний мужчина раскидал товар с прилавка и ругался с работниками торговли.



Злоумышленник проигнорировал требования сотрудников полиции, а затем обматерил одного из них.

Уголовное дело направлено в суд.



Наказание за данное преступление предусмотрено в виде исправительных работ на срок до одного года.

Ранее пьяная автоледи в Петрозаводске обматерила сотрудников ГИБДД.