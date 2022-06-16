Буйный житель Карелии избил терминал и попал в руки росгвардейцев

Сотрудники вневедомственной охраны задержали устроившего пьяный дебош кондопожанина, сообщили в Росгвардии Карелии.

В Карелии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали буйного гражданина

Во вторник, 21 июня, росгвардейцы прибыли в одно из охраняемых учреждений Кондопоги, где сработала тревожная сигнализация.

Сотрудница заведения рассказала, что к ней пришел бывший сожитель. В пьяном состоянии он стал угрожать девушке расправой, оскорблять присутствующих, а затем ударил по одному из терминалов в зале.

Представители Росгвардии задержали 34-летнего буяна, а затем передали его полиции для дальнейшего разбирательства.