Букет от анонима обошёлся девушке из Петрозаводска в полтора миллиона рублей

Студентку в столице Карелии обманули под предлогом доставки цветов.

В МВД Карелии сообщили о студентке, пострадавшей от действий мошенников. Девушку обманули под предлогом доставки цветов.

Как рассказала 22-летняя девушка, ей позвонили якобы из доставки цветов и сообщили, что к ней скоро придёт курьер с букетом. Для подтверждения личности попросили назвать код из смс.

Девушка сомневалась и пыталась выяснить, от кого цветы, но неизвестные поведали, что отправитель пожелал остаться анонимным. В итоге студентка озвучила цифры.

После все пошло по известной схеме. Девушке начали поступать звонки якобы от сотрудников ФСБ, которые сообщили, что она обвиняется в пособничестве преступникам. Якобы неизвестные взломали ее аккаунт на «Госуслугах» и пытаются перевести деньги от ее имени на спонсирование незаконной деятельности.

Студентка испугалась и, следуя советам «специалистов», перевела деньги из семейного бюджета на «безопасный счёт», думая, что средства возвратят.

Разумеется, после этого «специалисты» пропала. Позже выяснилось, чит аккаунт девушки на «Госуслугах» не был взломан.

Ущерб составил 1 миллион 480 тысяч рублей. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.