Буксир с баржей перекроет трассу «Кола» по пути в Карелию

На федеральной трассе разведут Ладожский мост.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на автомобильной дороге «Кола» 6 октября на 45 минут полностью перекроют движение машин.



«С 10:00 до 10:45 по Неве пройдет буксир с баржей высотой 24 метра. Для этого на 40 километре федеральной дороги, рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти, разведут Ладожский мост», - сообщил начальник территориального

ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.



ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть эту информацию.