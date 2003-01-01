Книжный фестиваль пройдет в Петрозаводске

В начале сентября в столице Карелии пройдет мультиформатный книжный фестиваль.

Книжный фестиваль «Буквица» пройдет с 5 по 7 сентября в Петрозаводске. По словам организаторов, гостей ждут множество форматов взаимодействия с книгами.

— Каждый желающий может выбрать для себя только одно мероприятие и стать участником всех — и ни от одного не устанет, потому что они максимально разные и непохожие друг на друга, хотя ходят вокруг одной темы, — подчеркнули организаторы фестиваля.

Мероприятия начнутся в пятницу, 5 сентября. С 18.00 до 20.00 планируется вернисаж выставки печатной графики в пространстве «SUB культура» на Энгельса. А с 23.30 - ночная театральная читка от творческого объединения ОК НО в клубе «Рядом», актеры прочитают «Много воды и совсем немного хлеба» (Автор: Лиза Булаева, Режиссёр: Глеб Германов)

Во второй день, 6 сентября, с 14.00 до 19.00 пройдет благотворительный книжный маркет. Все собранные от продажи деньги пойдут на помощь подопечным Фонда помощи бездомным животным РЕКС. Маркет продолжит работу и 7 сентября.

Кроме того, 6 сентября пройдет концерт «bookstock» с участием карельских музыкантов с 15 до 18 часов на уличной площадке — террасе рюмочной «Маяк», в также мероприятие «перетечет» в поэтический вечер «Словосток» в пространстве «SUB культура».

— Завершающим аккордом всего фестиваля станет книжный клуб «Спроси у книги», где всех гостей ждет открытое обсуждение книги Ролана Барта «Удовольствие от текста». Вместе с литературными экспертами все желающие смогут осмыслить произведение и покопаться в деталях, — рассказали организаторы книжного фестиваля.