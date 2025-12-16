Бультерьер без поводка покусал девушку и ее собаку в Питкяранте

Очередной конфликт с участием владельцев собак разгорелся в Питкяранте.

15 декабря около 21 часа вечера на девушку, которая гуляла со своей собакой породы чихуахуа было совершено нападение собаки породы бультерьер белого окраса. Агрессор был без поводка и намордника. Его выгуливала девушка.

— В момент нападения собака схватила мою собаку, причинив ему серьёзные увечья, — рассказывает владелица чихуахуа в паблике «Подслушано в Питкяранте». — Мой питомец теперь не может нормально ходить, испытывая при этом болевые ощущения. Я, пытаясь защитить питомца, и вырвать его из пасти агрессивного животного, также получила значительные травмы в виде укусов. Владелица собаки в происходящее не вмешивалась, находилась в стороне и не предприняла мер по немедленному прекращению нападения своего животного. После произошедшего владелица вместе со своей собакой покинула место происшествия, не предоставив каких-либо объяснений, не предложив помощи и не оставив контактных данных.

После нападения пострадавшей пришлось обратиться за помощью к медикам. Ей и ее собаке назначен курс профилактических инъекций после укусов. Девушка написала заявление в полицию. Она поблагодарила прохожих, которые оказали ей помощь.

В комментариях к записи свое мнение и позицию высказала владелица собаки-агрессора. Женщина сообщила, что с собакой гуляла ее дочь. Владелица собаки призналась, что ее пес (это кобель) иногда срывается с поводка и даже ошейника, но раньше никогда никого не кусал. Так произошло и сейчас, пес сам смог снять ошейник. Она также рассказала, что порода собаки минибуль (это не бойцовская собака, а ее маленькая копия, — прим. ред.). Женщина допустила, что дочь могла безответственно отнестись к выгулу собаки. Владелица собаки признает свою вину, предпримет меры, чтобы этого впредь не повторилось, купит собаке намордник, проведет серьезную беседу с дочерью. И готова урегулировать конфликт с пострадавшей мирно.

Отметим, что в комментариях появилось видео с началом конфликта. На видео с камеры дома видно, что со стороны подъезда выбегает тот самый бультерьер. Затем неспешно выходит девушка с телефоном. Собака тем временем уже убежала. Девушка смотрит в сторону, куда побежал пес, замечает какое-то волнение и только потом движется в ту сторону.

Напомним, это уже не первый похожий конфликт. Ранее мы рассказывали об агрессивном кане-корсо из Петрозаводска, который также кусает других собак. Правда, людей пока не трогал.