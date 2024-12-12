Бурановские бабушки записали новогоднее поздравление для участника СВО из Костомукши

Знаменитый коллектив исполнил заводную песню.

Командира из Костомукши с позывным «Финн» поздравили с наступающим Новым годом заводной песней Бурановских бабушек, сообщает телеграм-канал Карельский дворик.



Как сообщили в Постпредстве Карелии в Москве, знаменитые Бурановские бабушки записали новогоднее поздравление для бойца СВО из Костомукши с позывным «Финн».



Коллектив поздравил командира из Карелии и его штурмовиков с наступающим Новым годом и исполнил для них праздничную песню, на которую сняли заводной клип.