Буренку спасли из болота рядом с Карелией

Животное увязло в болоте и не могло самостоятельно выбраться.

В деревне Кабацкое Ленобласти спасли увязшую в болоте бурёнку, пишет 47 channel.



Спасатели пришли на помощь попавшей в западню корове. Животное увязло в болоте и не могло самостоятельно выбраться.



Несчастная буренка застряла в болоте недалеко от деревни. К приезду специалистов болото почти полностью поглотило корову — торчала лишь голова животного.

Вытащить корову из западни спасателям помогло альпинистское снаряжение, рассказали изданию в пресс-службе Северо-Западного поисково-спасательного отряда.

Так, с помощью оборудования спасатели МЧС России спасли корову и вернули её хозяину.

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