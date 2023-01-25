Бурный рост производства в 2022 году показали фермерские хозяйства в Карелии

Фермеры в Карелии увеличили производство в 2022 году более чем на 30%.

Об этом сообщает Карелиястат.

Больше всего в крестьянско-фермерских хозяйствах увеличился выпуск продукции растениеводства — почти в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом. Животноводство выросло на 1,4%.

Сельскохозяйственные предприятия показали рост производства на 7,7%.

Вместе с тем сократился выпуск сельхозпродукции в хозяйствах населения — на 8,2% по сравнению с 2021 годом.