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Бутафорский финский концлагерь в Карелии за 2,8 млн рублей так и не построен

Новости. Общество
18:35, 12 Июня 2020
фото: © страница "Вконтакте" Артура Парфенчикова
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Благотворительный фонд "Открытые возможности" получил грант на строительство в Карелии бутафорского концлагеря для "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов", но проект не реализован.

Поначалу "историческую реконструкцию" предполагалось устроить в дачной деревне Шайдома. Причем, для "восстановления внешнего вида и конструкций объекта" авторы проекта решили использовать декорации художественного фильма "Весури", посвященного малолетним узникам, который снимали в Карелии в прошлом году.

Однако в Шайдому декорации "переехали" ненадолго. Минувшей весной их вывезли куда-то из дачной деревни, и этот факт даже попал на страницы одного из крупнейших изданий соседней Финляндии Ilta-Sanomat. "В Шайдоме не располагался ни один финский лагерь военнопленных или гражданских лиц в период войны 1941-1944 гг.¸и из проектной документации не ясно, почему именно Шайдома была выбрана в качестве места размещения бутафорского лагеря", – отметила журналистка Ilta-Sanomat Арья Паананен. 

Новой площадкой для размещения "музея памяти" должна была стать набережная Онежского озера в Кондопоге, где планируется создание "национальной деревни" Международного центра народно-художественных промыслов. Но общественники выступили против.

Между тем, как следует из информации, опубликованной на сайте Фонда президентских грантов, заявителям проекта "исторической реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941-1944 годов" уже перечислено 2 миллиона 860 тысяч рублей, т.е. почти вся сумма выделенного гранта, которая составляет 2 миллиона 896 тысяч. За эти деньги придется отчитываться, а бутафорский финский концлагерь в Карелии не только не построен, но и вызывает возмущение у настоящих бывших узников.

Подробнее читайте в материале "Бутафорскому финскому концлагерю в Карелии нашли новое место".

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