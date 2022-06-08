Бутылка стала оружием в руках жителя Карелии, ударившего подростка по голове

Житель Пудожского района подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, совершили в Следкоме Карелии.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Пудожа, обиваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью подростка с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По данным следствия, 10 июня около 23.00 подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице Ленина в Пудоже, ударил 17-летнего подростка бутылкой по голове. Травма была квалифицирована тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске посетительница кафе ударила бармена бутылкой по голове и попала в полицию.