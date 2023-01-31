Бутылку с зажигательной смесью кинула женщина в отдел полиции Петрозаводска

Петрозаводчанка попыталась поджечь отдел полиции №3 на Древлянке.

В минувший вторник, 13 февраля, у отдела полиции №3 на Лососинском шоссе в Петрозаводске было многолюдно. Переполох вызвала женщина, метнувшая бутылку с зажигательной смесью в дверь ведомственного здания. Как рассказал очевидец, бутылка ударилась об дверь, но не разбилась и огонь никуда не распространился.

«Женщина подбежала к двери, схватила бутылку и попыталась разбить ее, но не успела, так как ее задержал сотрудник полиции», - сообщил очевидец происшествия.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в правоохранительных органах, 38-летняя петрозаводчанка, напавшая с бутылкой бензина на отдел полиции, еще в январе попала в сети мошенников, а 13 февраля это был уже финал истории.

Так, по словам источника, 27 января жительнице Петрозаводска позвонили мошенники и сообщили, что с ее счета происходят несанкционированные списания денег, а чтобы поймать мошенников и остановить беззаконие, женщина должна взять кредит и перевести деньги на другие счета. Готовность оказать помощь в поимке преступников подтолкнула петрозаводчанку на поход в банк, где она взяла в кредит около 1,6 млн рублей. Но мошенникам этого оказалось недостаточно, и они попросили горожанку взять еще денег, но в банке женщине отказали, чем она поспешила поделиться с просителями.

Тогда, как рассказал источник, мошенники попросили женщину не расстраиваться и помочь им поймать преступников другим способом: мол, в отделе полиции №3 есть коррупционный отдел, если его поджечь, то все выбегут и всех схватят. Что петрозаводчанка и сделала.

Сегодня по факту инцидента Следком Карелии проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.