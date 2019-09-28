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Новости. Общество
20:40, 28 Сентября 2019
фото: instagram.com/buzova86

Бузова оконфузилась на концерте перед мальчиком

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"Я такая дура, что такие вопросы задаю", - призналась певица со сцены.

33-летняя Ольга Бузова гастролирует по городам России. В Благовещенске звезда "Дома-2" познакомилась с юным поклонником, который приготовил для нее сюрприз, пишет "Космополитен".

После концерта в Благовещенске Ольга Бузова поделилась с поклонниками забавным видео. Маленький мальчик поднялся на сцену с большим подарком в руках. Звезда спросила, что внутри упаковки. "Миска", — ответил малыш, имея в виду мишку. "А кому миска?" — поинтересовалась Ольга. "Тебе", — заявил мальчик.

Бузова призналась, что задала глупый вопрос.

"Я такая дура, что такие вопросы задаю. Шел к ней на концерт, поднялся на сцену, а она спрашивает, кому мишка", — призналась певица со сцены.

Сама Бузова осталась довольна концертом. "Благовещенск останется в моём сердце навсегда. Спасибо за любовь. А детская любовь — она особенная, самая искренняя и чистая", — написала звезда в Instagram. Ольга также похвасталась подарками, которые ей преподнесли фанаты. Ей вручили не только цветы и мягкие игрушки, но и колбасу, бриллианты, золотые украшения.

Из Благовещенска телеведущая отправилась во Владивосток. Здесь сегодня она выступит со своим шоу "Принимай меня". По словам Ольги, Владивосток — родина ее мамы Ирины Александровны.

"Здесь мой дедушка ходил в океан, познакомился с бабушкой, и здесь же родилась моя мамуля. Жили в Косом переулке, и мама пешком сама в 7 лет шла до 13-й школы, где и училась, пока не переехали в Клайпеду", — рассказала звезда.

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