Бузова показала соблазнительное фото после душа

Ольга Бузова, которая в эти дни отдыхает на Мальдивских островах, показала фото, на котором она релаксирует после водных процедур.

На снимке звезда сидит в профиль к камере, замотанная в полотенце. Глаза и грудь она прикрыла, а в комментарии к снимку поставила хэштег "бывших на игнор". По всей вероятности, этим комментарием она хотела дать понять своим подписчикам и бывшим возлюбленным, что "не для них ее роза цвела", и что все, кому она не досталась, об этом сильно пожалеют, пишет "Узнайвсе".

Бузова отдыхает на одном острове с балериной Анастасией Волочковой, которая славится своей любовью к сауне и последующему купанию в ледяной воде. Они опубликовали совместное селфи и обменялись любезностями, но о большой дружбе между двумя знаменитостями речи не идет.