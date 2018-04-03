Бузова показала "заднее" декольте

Недавно Ольга Бузова снялась для главного мужского глянца — Playboy — и теперь разговоров о ее обнаженном теле хватит надолго.

Поющая ведущая анонсировала свой новый проект экстремально эротической фотографией, пишет uznayvse.

Недавно Ольга Бузова снялась для главного мужского глянца — Playboy — и теперь разговоров о ее обнаженном теле хватит надолго. Если на прошлой неделе публика недоумевала по поводу фотографии, выбранной для обложки (Бузова на ней выглядит как главная героиня БДСМ-нуара "Ночной портье"), то теперь она показала снимок в купальнике с нетривиальным декольте.

Не секрет, что Ольга Бузова — девушка миниатюрная, и в смысле пышности груди ей похвастаться особенно нечем. Это обстоятельство она решила компенсировать купальником, очень открытым сзади. И декольте у нее открывает не бюст, а ягодицы.

Фотографию Бузова сопроводила строчками из собственной песни, усилив аллюзию на отношения в стиле "Пятидесяти оттенков": "Тебе будет больно, ты запомнишь ее навсегда", — написала под фотографией Ольга.