Бузова предложила известному футболисту работу

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Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова.
Накануне футболист опубликовал пост о поиске новой работы. 32-летний полузащитник сопроводил запись хэштагами #ищуработу, #глушаков, #свободный, #футболист, пишет "РИА Новости. Спорт".
"Мне нужен хороший оператор", – написала в комментарии Бузова.
"Камера есть?", – поинтересовался Глушаков.
19 июня "Спартак" объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.
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