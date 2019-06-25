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Новости. Общество
19:40, 25 Июня 2019

Бузова предложила известному футболисту работу

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Ольга Бузова отреагировала на пост уже бывшего полузащитника и капитана московского "Спартака" Дениса Глушакова.

Накануне футболист опубликовал пост о поиске новой работы. 32-летний полузащитник сопроводил запись хэштагами #ищуработу, #глушаков, #свободный, #футболист, пишет "РИА Новости. Спорт". 

"Мне нужен хороший оператор", – написала в комментарии Бузова.


ТАСС / Артем Коротаев

"Камера есть?", – поинтересовался Глушаков.

19 июня "Спартак" объявил о расторжении контракта с Глушаковым по обоюдному согласию сторон.

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