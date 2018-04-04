Бузова в наряде за 787 тысяч рублей представила новый проект

Ольга Бузова расширяет границы своего влияния.

Некоторые уже всерьез говорят о "бузофикации" общества, и девушка подтверждает их слова. В среду, 4 апреля, телезвезда на пресс-конференции в Москве презентовала собственную IT-платформу и отметила: "Все, к чему я прикасаюсь, становится золотом. Я самая популярная женщина в этой стране".

Бузова пообещала в ближайшее время запустить многофункциональную платформу Buzar, благодаря которой пользователи смогут общаться, покупать различные вещи, билеты на мероприятия, слушать музыку, пишет Леди.mail.ru.

Уже известно, что внутри IT-платформы Бузовой можно будет расплачиваться новой криптовалютой BuzCoin (Ольга всерьез планирует составить конкуренцию популярным криптовалютам, в том числе биткоину). Кстати, у самой девушки есть биткоины, и их немало, хотя точное количество Ольга называть журналистам не стала.

По наряду бизнесвумен, которая уже владеет магазинами одежды, работает актрисой, дает концерты по всей России и даже за ее пределами, заметно, что Бузова может себе позволить если не все, то очень многое. Лаконичный брючный костюм от Yves Saint Laurent и туфли того же бренда, в которых звезда появилась на пресс-конференции, обошлись ей, по некоторым данным, в 787 тысяч рублей.